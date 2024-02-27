Когда в Беларуси начнут выдавать водительские удостоверения на 20 лет 1 27.02.2024, 13:18

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Выдача будет происходить в течение трех рабочих дней.

Водительские удостоверения сроком на 20 лет начнут выдавать в Беларуси с 23 марта. Это предусмотрено указом №55, подписанным 16 февраля. Полный текст указа появился на Национальном правовом портале. Сейчас удостоверения выдаются на 10 лет.

«Увеличение срока выдаваемых водительских удостоверений позволит снизить нагрузку на регистрационные отделы и автолюбителей», — говорит в комментарии БелТА начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора ГУ ГАИ МВД Александр Шмаенков.

По его словам, это соответствует международной практике: многие страны выдают удостоверения на такой срок.

Также будут уменьшены сроки регистрации транспортных средств в ГАИ — 7 рабочих дней вместо прежних 10. Выдача водительского удостоверения будет происходить в течение трех рабочих дней, а на пяти, как сейчас.

На транспорт, ранее не зарегистрированный на территории государств-членов Евразийского экономического союза, нужно будет оформлять электронный паспорт. За эту процедуру отвечает «Белтаможсервис».