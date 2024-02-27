«Беларуская выведка»: Путин набросился на Лукашенко в Казани 5 27.02.2024, 13:25

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Фото: Getty Images

После этого диктатор начал срываться на окружении и заторопился в аэропорт.

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщили, что визит Лукашенко в Казань 21 февраля прошел не по плану.

Лукашенко изначально пытался «отмазаться» от визита, ссылаясь на выборы, в том числе старался избежать общения с Токаевым. По прилету все пошло вроде хорошо, общался с «президентом» Татарстана, получил орден.

Затем произошел неприятный короткий, но эмоциональный разговор с Путиным. В воздухе повисла атмосфера взаимной раздраженности…. Это почувствовала вся челядь белоруской делегации. После разговора Лукашенко буквально начал срываться на сопровождающих. Совместный ужин прошел в атмосфере условности, сухо, в воздухе висело тяжелое настроение в треугольнике Путин-Лукашенко-Токаев.

Сославшись на скорые «выборы», Лукашенко заторопился в аэропорт.

«Мы не знаем деталей разговора, но источники сообщают, что «недоразумение» продолжается по сей день. В итоге РФ подняла цены на сырую нефть для белорусских НПЗ и в ближайшем будущем стоит ожидать новых «подарков» по экспорту белорусских товаров в РФ», — пишут авторы канала.