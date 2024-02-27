Российского оккупанта шокировало увиденное в Авдеевке 27.02.2024, 13:30

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Захватчик боялся двигаться.

Российские оккупанты пришли в ужас от того, во что превратили Авдеевку. Один из них снял на камеру мобильного телефона разрушенный город без людей, который превращен в выжженную землю.

Видео в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

На видео он боится свободно передвигаться, заявляя, что в городе большое количество мин и неразорвавшихся снарядов.

«Вот это ж*па», - мрачно произносит он, оглядывая окрестности.

Более того, оккупант признается, что армия РФ ведет войну и целенаправленно превращает украинские города в руины. По его словам, в противном случае якобы такая участь ждет Россию.

«Был обычный, мирный украинский город, но пришел русский мир, и стала ж*па. Россия принесла разруху и смерть», - комментирует видео Казанский.