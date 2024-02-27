Топ-менеджер некогда самой успешной частной страховой компании страны работает таксистом в Минске 3 27.02.2024, 14:22

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В 2019 году Бориса Медника осудили на два года «домашней химии».

Участник клуба знатоков «Что? Где? Когда?» и экс-руководитель B&B Insurance, которая в начале нулевых была самой успешной частной страховой компанией страны, Борис Медник теперь работает таксистом в Минске, пишет «Смартпресс».

B&B Insurance работала на рынке страны с 1995 года. Проблемы, по оценкам экспертов, у компании Медника начались в 2011 году, когда сорвалась сделка по продаже бизнеса французам. Через три года у B&B Insurance была временно отозвана лицензия, а в 2018 году — повторно и окончательно. В 2019 году Борис Медник был признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности и осужден на два года «домашней химии» без направления в спецучреждение.

Как рассказал «Смартпресс» Борис Медник, в таксисты он ушел во время отбывания наказания.

— Режим отбывания «домашней химии» — либо дом, либо работа. А работа в такси — это своего рода свобода. (…) В наем я идти не собирался — давно перерос наемного работника по своей сути. Кроме того, у меня были и еще пока остаются ограничения на занятие экономической деятельностью — по решению суда я не могу создавать предприятия, руководить. Я посчитал, что такси — это наиболее приемлемый и доступный род занятий, — рассказал бывший топ-менеджер.

По словам Бориса Медника, семья отнеслась с пониманием к его выбору. Супруга «сначала промолчала, а потом сама пошла работать в такси». Сейчас муж и жена работают вместе на одном авто, а весь заработок идет в семью.

По словам экс-бизнесмена, чтобы заработать в такси приличные деньги, «надо работать прилично». По его оценке, таксист на своей машине «вполне может заработать 1000−2000 рублей в неделю», а если хорошо напрячься, то и 2500−3000 рублей.

— Все зависит от опыта, умения, машины, — объяснил Медник.