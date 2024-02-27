В Беларуси придумали новшество для тех, кто выехал за границу 1 27.02.2024, 14:30

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Введены изменения по пособиям на детей.

В Беларуси с 1 января ввели изменение по пособиям на детей до трех лет. Речь о тех случаях, когда ребенок находится за границей больше двух месяцев кряду или более 183 дней за календарный год. Об этом сообщает Фонд соцзащиты населения. Чиновники хотят усилить контроль за выплатой пособий на таких детей.

Напомним, белорусы с детьми до трех лет, которые выезжают за границу более чем на два месяца, должны предупредить об этом соцслужбы. В таком случае до возвращения в страну им прекратят выплаты пособий. Если этого не сделать, то можно попасть на деньги и заработать «уголовку».

С этого года ввели новшество по поиску семей с детьми до трех лет, которые выезжают за границу более чем на два месяца кряду или проживали за рубежом в общей сложности больше 183 дней за календарный год. Как ожидается, изменение должно облегчить нанимателям нахождение таких детей, чтобы прекращать выплату пособий.

«С 1 января 2024 года все работодатели, выплачивающие пособия семьям, воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет, вправе запрашивать и получать информацию, влияющую на прекращение выплаты данного пособия», — сообщает ФСЗН и ссылается на постановление за декабрь 2023 года.

Отправить такой запрос наниматель может через личный кабинет на сайте ФСЗН.

«В личном кабинете на портале ФСЗН есть вкладка «пособия». Там делаете запрос на декретниц, и раз в квартал информация обрабатывается, — уточнили в ФСЗН. — Теперь сами вводите запрос и сами будете отслеживать без привлечения инспектора».

То есть для нанимателей упростили поиск работников, которые в декрете выехали с ребенком за границу: если раньше нужно было привлекать сотрудника ФСЗН, чтобы узнать о таком выезде, то теперь это можно сделать автоматически через портал фонда, где хранятся данные от Погранкомитета по пересечениям госграницы.

На YouTube-канале ФСЗН разместили видео с подробным пояснением, как работает новшество. Так, если работник, который в декрете выехал с ребенком за границу более чем на два месяца кряду (или больше чем на 183 дня в календарном году), то в личном кабинете нанимателя на сайте ФСЗН появится уведомление «Контроль не пройден».

В ФСЗН уточняют, что по некоторым детям в системе может быть недостоверная информация. Такое возможно в тех случаях, когда неправильно внесены данные о ребенке. В фонде поясняют, что информация в их базу о пересечении границы попадает не по ФИО детей, а по идентификационному номеру из документов.