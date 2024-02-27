Ритуальным агентствам в Москве запретили проводить похороны Навального 2 27.02.2024, 15:19

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Власти РФ боятся, что траурная церемония может перерасти в протесты.

Соратникам Алексея Навального отказывают в предоставлении помещения для публичного прощания с политиком, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, команда Фонда борьбы с коррупцией обзвонила большинство частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов в Москве. «Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии «Навальный». В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать. Спустя сутки поисков помещения для прощания нет», — написала Ярмыш в соцсети Х.

Накануне она объявила, что прощание с Навальным планируется провести в Москве «в конце этой рабочей недели». Она призвала связаться с соратниками политика тех, у кого есть подходящее для этого помещение.

Между тем власти не хотят, чтобы похороны Навального проходили в один день с посланием Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, которое запланировано на 29 февраля, рассказали «Верстке» близкие к Кремлю источники.

По их словам, траурная церемония может перерасти в митинг или в протесты, а перед посланием обстановка должна быть «максимально спокойной». Поэтому «идеальной датой», по их словам, может быть 1 марта. Сами похороны с большой долей вероятности пройдут на Борисовском кладбище в Москве. Эту информацию «Верстке» подтвердил источник в похоронной сфере.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в поселке Харп. В ведомстве заявили, что политику стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики более получаса пытались его реанимировать, но не смогли спасти его жизнь.

После этого тело Навального перевезли из колонии в Харпе в Салехард. Представители Следственного комитета России сообщили адвокатам и матери политика, Людмиле Навальной, что его тело направили на химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. В доступе к нему на протяжении этого времени им отказали.

Однако 24 февраля тело Навального отдали его матери. До этого стало известно, что в медицинском заключении о смерти сказано, что причины смерти политика — естественные.