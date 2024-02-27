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Российские пропагандисты взвыли из-за экспансии Китая

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 27.02.2024, 15:34
  • 2,018
Российские пропагандисты взвыли из-за экспансии Китая

А как же вы хотели?

В пропагандистский эфирах негодование: оказывается Китай захватывает внутренний российский рынок.

Удивительные люди конечно. Сначала рвут отношения со всем цивилизованным миром и ставят страну в зависимость от Пекина, а потом обнаруживают, что Китай этим пользуется и подчиняет себе российские рынки.

А как вы хотели, друзья? Думали, что китайцы от чистого сердца поддерживают ваши шизофренические имперские конвульсии? Да они над вами угорают и радостно подсчитывают прибыль, заработанную на дураках.

Ну ничего, зато у вас теперь развалины Авдеевки есть.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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