Российские пропагандисты взвыли из-за экспансии Китая
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 27.02.2024, 15:34
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А как же вы хотели?
В пропагандистский эфирах негодование: оказывается Китай захватывает внутренний российский рынок.
Удивительные люди конечно. Сначала рвут отношения со всем цивилизованным миром и ставят страну в зависимость от Пекина, а потом обнаруживают, что Китай этим пользуется и подчиняет себе российские рынки.
А как вы хотели, друзья? Думали, что китайцы от чистого сердца поддерживают ваши шизофренические имперские конвульсии? Да они над вами угорают и радостно подсчитывают прибыль, заработанную на дураках.
Ну ничего, зато у вас теперь развалины Авдеевки есть.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»