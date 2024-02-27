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До +15°C ожидается в Беларуси 28 февраля

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  • 27.02.2024, 16:07
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До +15°C ожидается в Беларуси 28 февраля

Будет облачно с прояснениями.

До 15 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 28 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, лишь по северо-западу возможны небольшие дожди. Днем преимущественно по северо-западу пройдут дожди. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 по востоку до плюс 7 по западу. Днем будет 6-12 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 15.

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