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Редкая белая полярная сова поселится в гостинице «Европа» в Минске

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  • 27.02.2024, 16:21
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Редкая белая полярная сова поселится в гостинице «Европа» в Минске

Сове уже заводят паспорт.

Стало известно, что в Минске в гостинице «Европа» поселится белая полярная сова. Подробности озвучили в пресс-службе Республиканского союза туристической индустрии.

Отмечается, что это будет единственный житель названной гостиницы, расположенной в центре Минска, который будет официально прописан по ее адресу. Также говорится, что на постоянное место жительство в гостиницу «Европу» белая полярная сова переедет уже 5 марта, к моменту открытия ресторана «1884 D'Europe», где будет встречать гостей.

- Она как огромное белое облако - очень редкий вид, - отметил директор гостиницы «Европа» Дмитрий Куприянюк.

По его словам, сове заводят паспорт. Также она проходит ветеринарный контроль и комиссии. Кроме того, птицу регистрируют на постоянное место жительства в отеле. Директор уточнил, что клетку для совы подготовили по всем международным стандартам. Он добавил, что было заключено соглашение с минским зоопарком на обслуживание птицы.

- За ней будут ухаживать и представители зоопарка, и наши сотрудники, которые пройдут специальное обучение, - отметил он.

И пояснил, почему для гостиницы выбрали именно сову.

- Почему именно сова? Помимо того, что она долгожитель, у нее очень мудрый взгляд.

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