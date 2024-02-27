Выборы в США: праймериз в Мичигане могут выявить политические риски как для Байдена, так и для Трампа 27.02.2024, 19:06

Демократы могут не поддержать ни одного из кандидатов от партии, выбрав графу «не определился».

Сегодня, 27 февраля, избиратели в штате Мичиган будут голосовать на праймериз. Результаты покажут, насколько сильно президент США Джо Байден и его ключевой республиканский соперник Дональд Трамп должны беспокоиться о том, смогут ли завоевать поддержку ключевых групп избирателей на общем голосовании в критически важном колеблющемся штате. Об этом пишет The Guardian (перевод — zn.ua)>

Как Байдена, так и Трампа ждут вызовы в пределах своих партий. Команда Трампа в Мичигане имеет дело с республиканской партией штата, местные лидеры которой вовлечены в скандальные фракционные споры, в то время как Байден столкнулся с кампанией антивоенных активистов, призывающих не голосовать за действующего президента.

Призывы не голосовать за Байдена на праймериз Демократической партии в штате набрали обороты, их также поддержали десятки местных должностных лиц.

Демократы могут не поддержать ни одного из кандидатов от партии, выбрав графу «не определился». В бюллетене для голосования на президентских праймериз каждой партии есть список кандидатов, претендующих на выдвижение на пост президента, а также возможность избрать графу «не определился».

Мичиган принадлежит к штатам с избирательным законодательством, которое автоматически требует включения этой опции в бюллетень. Когда избиратели выбирают этот вариант, их голоса подсчитываются и обнародуются так же, как и результаты соответствующих кандидатов. Когда избиратель выбирает опцию «не определился», значит, он голосует "за партию", но не поддерживает ни одного из кандидатов, перечисленных в бюллетене.

Активисты, призывавшие не поддерживать Байдена, заявили, что могут использовать эту опцию, чтобы отправить сигнал Байдену о риске потерять поддержку Мичигана на всеобщем голосовании в ноябре.

Что касается республиканцев, то ожидается уверенная победа Трампа над бывшим губернатором Южной Каролины Никки Хейли, но слабые места в его поддержке, проявившиеся на предыдущих праймериз в Южной Каролине и Нью-Гэмпшире, несмотря на победу, могут снова напомнить о себе в ключевом штате, имеющим шансы стать решающим в голосовании.

Если Трамп столкнется с трудностями в округе Кент на западе Мичигана, бывшем бастионе республиканцев, поддержавшем Байдена в 2020 году, и в округе Окленд, где избиратели также отошли от Трампа, это может быть особенно показательным. За несколько дней до праймериз Хейли посетила оба округа, где она утверждала, что Трампу будет трудно получить поддержку местных избирателей.