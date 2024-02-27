ВСУ за десять дней сбили десять российских самолетов 27.02.2024, 20:32

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Иллюстративное фото

Подсчитали, сколько стоит эта потеря в долларах.

В течение десяти дней украинские Воздушные силы уничтожили десять российских самолетов – семь Су-34 , два Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В денежном исчислении это обошлось российской армии примерно в 880 миллионов долларов США, отмечает «Зеркало недели».

Так, 17 февраля, Воздушные силы Украины сообщили, что уничтожили на Восточном сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Уже в воскресенье утром к ним добавился четвертый российский истребитель.

«Около шести часов воины воздушного командования «Восток» приземлили очередной российский самолет – истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении», - отметили в Воздушных силах.

На этом отсчет не остановился и в понедельник, 19 февраля, о взрывах и падениях самолета в море сообщили жители оккупированного Мариуполя. Позже в социальных сетях заявили, что с радаров пропал сигнал сразу двух российских воздушных судов. В конце концов воздушные силы ВСУ сообщили, что уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск – один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С.

Еще один российский истребитель Воздушные силы ВСУ положили утром в среду, 21 февраля. Он стал седьмым уничтоженным российским самолетом за последнюю неделю.

«В этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло – сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике «Вечного полета, братья», - прокомментировал сбитую цель командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 23 февраля был сбит с помощью советского зенитно-ракетного комплекса С-200.

Во вторник, 27 февраля, украинские военные сбили два истребителя-бомбардировщика Су-34.

- Направление – то же! Цель – неизменна! При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы". Что ж, работаем дальше, - подчеркнул Олещук.

Таким образом, за десять дней Россия потеряла над Украиной девять истребителей и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а общие боевые потери ее авиации выросли с 340 самолетов до 342.

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Су-34 и Су-35 считают одними из самых современных самолетов российских окупантов. Их производство в условиях санкций стало длиннее и проблематичнее, однако РФ продолжает производить самолеты, хотя это 2-3 единицы в год, если речь идет о Су-34.

Су-34 – российский истребитель-бомбардировщик, созданный на основе Су-27. Он рассчитан на нанесение ударов, может атаковать движущиеся цели. Его основная задача – нанесение точных ударов по целям разных конфигураций – от самолета противника до наземных целей в тыловых частях ведения боевых действий.

Экипаж истребителя Су-34 состоит из двух человек. Самолет вооружен пушкой 30 мм калибра и имеет 12 точек для несения боевой нагрузки, что весом не должно превышать 8 т. В радиолокационной системе задействована возможность распознавания цели на расстоянии до 75 000 м. Скорость полета доходит до 1900 км/ч.

Цена истребителя-бомбардировщика Су-34 – ориентировочно 50 млн. дол. При этом стоимость самолета напрямую зависит от его дополнительных возможностей, а Россия производит не все его составляющие, хотя некоторые из них может закупать у других стран.

Многоцелевой истребитель Су-35

Су-35 предназначен для перехвата и ведения боя на дальней и близкой дистанции. Также используется для поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и т.д.

Су-35 – глубокая модернизация истребителя Су-27. Он сочетает сверхманевренность, обладает активными и пассивными средствами обнаружения, высокой сверхзвуковой скоростью, может совершать длительные полеты.

Истребитель может нести восемь управляемых ракет класса воздух-воздух, а также ракеты малой дальности и ближнего боя и шесть управляемых ракет класса воздух-земля.

По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от $98 до $104 млн.

А-50

Самолеты дальнего радиолокационного слежения (ДРЛС) А-50 и А-50У (модернизированная версия А-50) предназначены для сопровождения воздушных целей и координации ударной авиации при наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также могут служить воздушным командным пунктом для истребителей.

Так, во время ракетной атаки борта радиолокационного обнаружения в воздухе фиксируют запуски ПВО, что позволяет определить расположение систем и при следующей серии пусков обойти системы противовоздушной обороны или поразить их.

На вооружении российских военно-космических сил по состоянию на 2010 год находились 26 воздушных судов ДРЛС. Точное количество боеспособных А-50 на данный момент неизвестно, однако оно ниже, чем число имеющихся бортов. По данным мониторинговой группы «Белорусский Гаюн», на начало 2023 года российские ВКС имели на вооружении 9 таких самолетов.

Стоимость одного такого судна около 330 миллионов долларов.

Таким образом, только за десять дней российская авиация потеряла самолетов ориентировочно на 880 миллионов долларов США.