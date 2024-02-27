Случай с мертвым телом, которое перепутали в Гомеле не уникален - то же самое было и в Пинске 1 27.02.2024, 21:10

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Ошибку допустила Пинская центральная больница.

После опубликования истории о том, как в Гомеле живую женщину зачислили в мертвые и даже чуть ее не «похоронили», того не зная, Альянс расследователей Беларуси узнал, что такой случай был не единственный. Другой подобный зафиксирован в том же самом 2021 году в Пинске.

В случае, описанном гомельским изданием «Сильные новости», путаница с трупом покойницы обнаружилась непосредственно перед похоронами. В Пинске же недоразумение продолжалось еще дольше.

В мае 2021 года в морге Пинской центральной больницы перепутали труп мужчины 1958 года рождения. Вместо него из судебно-медицинской экспертизы Государственного комитета судебных экспертиз выдали тело неизвестного, лицо которого было забинтовано.

Родственники тогда заказали услуги ритуальной службы, после чего покойного похоронили на кладбище в Ивановском районе. А то, что произошла ошибка и похоронили не того, обнаружилось уже после.