С 1 марта любой денежный перевод белорусов могут мгновенно заблокировать 4 28.02.2024, 8:49

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Подробности.

С 1 марта силовики получат круглосуточный супердоступ к платежам белорусов. Как поясняли ранее в Нацбанке, с 1 марта банки должны внедрить специальные системы проверки, которые будут находить подозрительные денежные переводы. Эти сведения будут передавать в специальную базу, к которой будет круглосуточный доступ у силовиков. Если какой-то платеж или денежный перевод покажется им подозрительным, то они смогут его заблокировать на срок до 10 дней, пишет zerkalo.io.

Что за супердоступ

Александр Лукашенко в августе 2023 года подписал указ о мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям. Благодаря этому документу с 1 марта этого года силовики получат супердоступ к информации о платежах белорусов и смогут блокировать денежные переводы, которым им покажутся подозрительными. Чиновники аргументируют нововведение борьбой с мошенниками.

Кто из силовиков получит доступ к платежам и что они смогут сделать

Такой доступ к платежам белорусов будет у сотрудников прокуратуры, госбезопасности, внутренних дел, Следственного комитета и Оперативно-аналитического центра. По их требованию банки смогут приостанавливать на срок до 10 суток операции по счету, вкладу, электронному кошельку, если у правоохранителей будут данные (или только подозрения) о «противоправных деяниях». Проще говоря, даже если силовикам покажется, что по счету могли быть совершены какие-то нарушения, они смогут его заблокировать на срок до 10 дней.

Взаимодействие банков и силовиков будет проходить через автоматизированную систему обработки инцидентов (АСОИ). Это новая база данных, которую намерены запустить с марта 2024 года. В нее будут включать информацию о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершения.

«Информация об инцидентах и нарушениях безопасности в сфере защиты информации будет предоставляться посредством автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ) в режиме 24/7, — уточняли ранее в Нацбанке. — В рамках данной автоматизированной системы Нацбанк организует информационное взаимодействие между поставщиками платежных услуг и правоохранительными органами по обмену информацией о несанкционированных платежных операциях».

В декабре 2023 года Нацбанк уточнил критерии, по которым банки могут отказать в отправке средств. Новшество касается в том числе электронных денег. Изменения заработают с 1 марта 2024 года.

Среди прочего регулятор прописал несколько критериев, по которым банки смогут отказывать в проведении переводов. К примеру, если клиент будет совершать нетипичный для себя перевод. Допустим, обычно он отправлял деньги в определенный день недели или пользовался для этого одним и тем же устройством, а сейчас выбрал другой день или девайс, это и может стать поводом для отказа.

А раньше силовики разве не могли блокировать платежи?

Могли, но для этого требовалось больше времени и действий. Как поясняют в МВД, подписанный в августе 2023 года указ Александром Лукашенко вводит возможность моментального приостанавливать расходные операций по всем счетам. Как уточняли ранее в ведомстве, решение об этом будет принимать руководство МВД на основании материалов АСОИ. Одновременно информация является основанием для возбуждения уголовного дела.

А не будет ли это нарушением банковской тайны?

В указе Александра Лукашенко говорится, что подобное предоставление информации силовикам не будет считаться нарушением банковской тайны.

Банкиры и силовики обсуждают, как будут совместно работать. Финучреждения должны создать специализированные подразделения по противодействию несанкционированным платежным операциям.

Что новшество означает для белорусов

У банков будет больше поводов отказывать в денежных переводах. При этом силовики — Генпрокуратура, КГК, СК и МВД, по всей видимости, смогут влиять на подобные решения финучреждений. Допустим, человека или компанию включат в АСОИ как того, кто совершает подозрительные платежи. В таком случае вопросы могут возникнуть с другими переводами, потому что банк будет праве отказать в отправке денег из-за информации из АСОИ.