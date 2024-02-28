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«Россия посыплется по принципу домино»

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  • 28.02.2024, 9:06
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«Россия посыплется по принципу домино»
Алексей Гетьман

Майор ВСУ рассказал об «окне возможностей» для Украины.

Россияне испуганы и не способны на серьезные шаги, чтобы противостоять путинскому режиму в России, но к каким-то действиям их могли бы подтолкнуть российские добровольцы, воюющие на стороне Украины. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью «Главреду».

«Россияне испуганы, на серьезные шаги не способны, но, возможно, российские добровольцы могли бы организовать какие-то движения. Мы же помним, как было, когда Пригожин двигался на Москву: когда люди увидели, что власть слаба, а трон зашатался, у них сразу появилась смелость», – отметил Гетьман.

Он убежден, что демократическая революция в России вряд ли возможна – там может быть лишь бунт, «бессмысленный и беспощадный».

«Однако когда Россия начнет разрушаться, все посыплется по принципу домино. Люди очень быстро поднимутся. Они восстанут не за демократию, а для того, чтобы поменять старого царя на нового. И это будет окно возможностей для Украины: пока они будут сносить старого царя, если это все-таки произойдет, мы можем и войну завершить, и еще много чего полезного для себя сделать», – отметил майор запаса ВСУ.

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