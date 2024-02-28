Архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы 28.02.2024, 9:29

Стал известен диагноз, с которым его госпитализировали.

Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на покое Тадеуш Кондрусевич выписан из 1-й городской клинической больницы, сообщил портал Римско-католического костела в Беларуси.

«Практически накануне Великого поста, 12 февраля, я попал в больницу с диагнозом мерцающая аритмия сердца и проходил курс лечения до 27 февраля», — сообщил иерарх.

Кондрусевич поблагодарил медиков, а также всех, кто молился за него. Он также сообщил, что 3 марта будет служить мессу в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии.

Напомним, Тадеуш Кондрусевич занимал должность митрополита Минско-Могилевского с 2007 года, являясь лидером Костела в Беларуси. Во время протестов 2020 года он осудил власти за кровопролитие, насилие и массовые аресты.

31 августа 2020-го, когда Кондрусевич возвращался в Беларусь из Польши, пограничники не позволили ему въехать в страну без объяснения причин, хотя он гражданин Беларуси. На следующий день Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич якобы «скрывал наличие других гражданств, занимался антигосударственной деятельностью и получил некое задание в Варшаве». Еще через две недели в МВД заявили, что паспорт Кондрусевича признали недействительным из-за проверки на принадлежность к белорусскому гражданству, однако самого гражданства он лишен не был. В ноябре Лукашенко заявил, что Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

В декабре в Беларуси побывал Апостольский нунций Клаудио Гуджеротти и передал Лукашенко послание с просьбой решить ситуацию. Вскоре нунциатура сообщила о получении информации, что препятствий для возвращения Кондрусевича нет. Уже спустя два дня, в канун Рождества, 24 декабря, архиепископ вернулся в Беларусь. А через неделю, 3 января 2021 года, объявил, что уходит в отставку со своего поста в связи с достижением 75-летнего возраста. Место митрополита Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви в Беларуси занял Иосиф Станевский.