Newsweek: Для Путина начались ужасные события 1 28.02.2024, 10:41

7,360

Фото: Getty Images

Союзники «вонзили нож» в спину.

Швеция преодолела последнее препятствие на пути к НАТО — шаг, не поддерживаемый кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Newsweek.

Парламент Венгрии в понедельник, 26 февраля, проголосовал за ратификацию заявки Швеции на вступление в военный альянс, несмотря на то, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан считается одним из немногих союзников Путина в НАТО. Для вступления в НАТО страна требует единодушной поддержки всех членов Альянса, и Венгрия была последней, кто удерживался, чтобы одобрить Швецию после того, как Турция ратифицировала запрос этой страны в январе.

Путин откровенно высказывался против расширения НАТО и называл возможность расширения Альянса как одно из оправданий своего вторжения в Украину. Однако именно война в Украине подтолкнула Финляндию и Швецию к одновременному представлению писем с просьбой о вступлении в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года.

В понедельник Newsweek обратился в Кремль по электронной почте за комментарием.

Голосование в парламенте Венгрии подавляющим большинством голосов поддержало ратификацию Швеции: 188 голосов «за» и шесть «против».

Орбан даже публично поддержал заявку Швеции.

Как сообщает Associated Press, перед голосованием премьер-министр заявил законодателям: «Военное сотрудничество между Швецией и Венгрией и вступление Швеции в НАТО укрепляют безопасность Венгрии».

Голосование в понедельник состоялось после пятничной встречи между Орбаном и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, во время которой они урегулировали некоторые затяжные дипломатические противоречия.

«Сегодня исторический день. Парламенты всех стран-членов НАТО проголосовали за вступление Швеции в НАТО, — написал Кристерссон в понедельник утром в социальной сети X, бывший Twitter. – Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность».

Между тем, Путин продолжает сталкиваться с осуждением за свое вторжение в Украину. Хотя российские вооруженные силы недавно установили контроль над украинским городом Авдеевка, путинские военные не добились успеха на поле боя, который прогнозировали многие аналитики.

Россия также понесла значительные потери в Украине. По последним оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины Россия потеряла более 410 000 военнослужащих с начала войны.

Newsweek не смог самостоятельно проверить украинские цифры, превышающие многие другие оценки. Кремль редко обнародует свои собственные цифры, а когда обнародует, считается, что они занижены.

Путин и официальные лица Кремля пока публично не комментировали голосование Венгрии по Швеции и НАТО, но представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в июле 2022 года, что безопасность России будет под угрозой, если Швеция станет членом Альянса.

«Отрицательные последствия однозначны», — сказал тогда Песков, сообщает Agence France-Presse.