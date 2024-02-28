ЕС сэкономил более 100 миллиардов кубометров газа: Россию ждет «сюрприз» 1 28.02.2024, 11:38

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«Туз» в рукаве Путина не сыграл.

В прошлом году европейцы сэкономили более 100 миллиардов кубометров газа, или 18% от обычного объема потребления. Этот показатель значительно превышает цель сбережения газа в 15% от спроса, согласованную странами ЕС.

«Совместными усилиями ЕС сократил спрос на 18% в период с августа по декабрь 2023 года, что позволило сэкономить 101 миллиард кубометров газа», — говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Регуляторные правила ЕС по газовым хранилищам требовали заполнения подземных хранилищ газа на 90% от их общей емкости до 1 ноября 2023 года с целью качественной подготовки к зиме. ЕС достиг этого показателя уже в августе прошлого года, по состоянию на ноябрь количество газа в европейских хранилищах составляло около 99%.

Поскольку срок действия «чрезвычайного» энергетического законодательства завершается 31 марта этого года, Еврокомиссия предлагает на уровне Совета ЕС согласовать рекомендации для стран-членов о продлении мер по сокращению потребления природного газа и сохранить в качестве ориентира цель сокращения спроса газа на 15% по сравнению со средним уровнем спроса, который сохранялся в странах ЕС с 2017 по 2022 годы. Это предложение будет вынесено на обсуждение Совета министров ЕС по вопросам энергетики 4 марта 2024 года.