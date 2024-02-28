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«100 заработал, а за ремонт 1000 нужно отдать»

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  • 28.02.2024, 12:38
«100 заработал, а за ремонт 1000 нужно отдать»

Риелтор показала, до какого состояния квартирант может довести жилье за два месяца.

Риелтор показала в TikTok, во что всего за два месяца превратил наниматель арендованную квартиру. В комментариях к видео разгорелись споры.

Автор ролика сообщила, что в квартиру она и хозяйка жилья пришли для того, чтобы выселить оттуда квартиранта — студента из Азии, он прожил там два месяца. Женщина прошлась по помещению и сняла видео, в каком состоянии оно находится.

@annazhuk_rieltor #тикток #топ #недвижимость #belarus #минск #риэлтор #арендаквартирыминск #снятьквартируминск ♬ оригинальный звук - НЕДВИЖИМОСТЬ | АННА ЖУК

В жилье было довольно много мусора, который валялся на столах и полу. Была грязная посуда и столы, заляпанные поверхности. В ванной комнате женщина приблизила камеру к нижней части шкафчика — сбоку он был поврежден. Также она показала грязные унитаз и переполненное мусорное ведро рядом с ним.

В комментариях риелтор сообщила, что иностранец считал, что в квартире «не было ничего страшного, все нормально».

Под видео зрители оставили более 600 комментариев. Кто-то защищал квартиранта и сообщал, что он платит за аренду, а потому может жить так, как ему нравится. Другие делились аналогичным опытом и выражали сочувствие хозяевам жилья. Вот некоторые комментарии:

«Как вам не повезло, у меня тоже китаец жил, уехал в Китай и оставил котов, все зас*ано, квартира убита полностью. После долгов и котов квартиру пришлось продавать. От запаха котов так и не избавились. Печальная история».

«Он арендовал квартиру, а не операционную! Так выглядит жизнь этого товарища, вот и все».

«Извините, но это все убирается генеральной уборкой. Я иногда себе тоже, например, по состоянию здоровья позволяю не убрать (рассыпанную крупу, помыть посуду и т.п.). Просто убираю позже».

«Деньги заработали, клининг закажите».

«100 заработал, а за ремонт 1000 нужно отдать, чтобы следующий жить в этой квартире захотел».

«Ничего страшного, просто с*ач. А чего пришли? Вас звали?»

«Почему многие думают, что если они платят деньги, то можно загадить квартиру до помоечного состояния? Зато всем подавай с ремонтом и мебелью. Таким в сарае только жить».

«Я сдал [жилье] одной мозырской бригаде, так они с санузлов ручки поснимали, ложки, стаканы, наволочки утащили с собой».

«У меня снимала молодая пара, и в таком же состоянии (даже хуже) квартиру оставили. Пришлось делать ремонт и менять мебель».

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