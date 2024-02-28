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«Парламент» принял закон об СМС-повестках

  • 28.02.2024, 12:43
«Парламент» принял закон об СМС-повестках

И ужесточении наказания для уклонистов.

«Депутаты» «палаты представителей» 28 февраля приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности». Он включает много важных изменений касательно военной службы и мобилизации, сообщает «Зеркало».

Законопроект представлял председатель «постоянной комиссии по нацбезопасности» Олег Белоконев. Он отметил, что документом в честности предусматривается «установление возможности информирования граждан о необходимости явки в военный комиссариат, орган государственной безопасности посредством СМС-сообщений».

Кроме того, законопроект усиливает административную ответственность за правонарушения против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета, а также наделяет военкомов правом ограничивать выезд из Беларуси граждан, «нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от мероприятий призыва на воинскую службу».

В действительности такое право есть у военкоматов и сейчас, но с одним отличием. В текущем законе идет речь о тех, кто уклоняется от призыва на «военную службу, службу в резерве», а теперь будет — «от призыва на воинскую службу». Воинская служба — более широкое понятие, которое включает все виды службы — и военную (непосредственно служба в армии), и службу в резерве, и вызовы на военные и специальные сборы в период нахождения в запасе. Словом, похоже, что теперь наложить запрет на выезд за границу военкоматы смогут вообще при любом случае неявки или неисполнения обязанностей по учету.

Законопроект еще должен одобрить «совет республики».

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