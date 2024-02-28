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В Женеве презентовали уникальный электрический клон BMW

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  • 28.02.2024, 13:10
  • 1,584
В Женеве презентовали уникальный электрический клон BMW

Управлять им можно без прав.

Оригинальный городской электромобиль Microlino получил новую базовую версию Lite. Она презентована на автошоу в Женеве и поступит в продажу в Европе с весны. Об этом сообщает сайт Carscoops, пишет «Фокус».

Новый Microlino Lite оборудован менее мощным электромотором на 12 л. с., а его максимальная скорость ограничена на 40 км/ч. Таким медленным авто в ряде европейских стран можно управлять без водительских прав и с 15-16 лет.

На выбор предлагают батареи емкостью 5,5 и 11 кВт∙ч: запас хода составляет 100 и 180 км, соответственно. Зарядка занимает 2-4 часа.

2,5-метровый электромобиль Microlino Lite сохраняет оригинальный одно объемный дизайн в духе BMW Isetta. Единственная дверь расположена спереди. Чтобы удешевить электрокар, его предлагают только в одном голубом цвете.

Салон Microlino Lite отличается простотой. Внутри минимум кнопок, а показания приборов выведены на небольшой дисплей. Установлен небольшой двухместный диван.

Цена Microlino Lite пока не объявлена, однако известно, что он будет существенно дешевле стандартной версии электрокара, которая стоит от $18 750. Модель станет конкурентом Citroen Ami, которым также можно управлять без прав.

Кстати, в Женеве показали и доступный электромобиль Renault за 25 000 евро.

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