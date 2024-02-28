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Буданов: Украина открыла новый фронт в войне с Россией

  • 28.02.2024, 13:18
  • 4,368
Буданов: Украина открыла новый фронт в войне с Россией
Кирилл Буданов

Глава ГУР пояснил, где именно.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов впервые подтвердил слухи, что Украина размещает в Судане специальные подразделения. Цель заключается в том, чтобы «ликвидировать» российского врага во всех местах на Земле.

Об этом Буданов рассказал в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

С 2017 года в Судане находятся российские войска — несколько сотен человек из военизированной группировки «Вагнер». С течением времени их роль менялась. Изначально перед наемниками стояла задача обучать войска режима Омара аль-Башира и защищать российские интересы в сфере золотодобычи.

Москва также вела переговоры о создании военно-морской базы на Красном море. Однако после падения Башира русские оказались в водовороте внутренних суданских конфликтов.

Когда в 2023 году разразилась гражданская война, российские бойцы встали на сторону лидера повстанцев Мухаммада Хамдана Дагло и, по данным американской разведки, поставляли ему оружие.

На противоположной стороне — суданская армия под командованием генерала Абдель Фатаха аль-Бурхана.

Украинские спецслужбы вмешались в ситуацию в свою пользу и охотятся за российскими военизированными формированиями.

Уже несколько месяцев появляются новые доказательства того, что украинские спецназовцы действительно воюют в Судане.

На видео, опубликованном Kyiv Post три недели назад, видно, как человек в маске и боевом обмундировании допрашивает трех военнопленных на русском языке.

Один из них называет себя членом группы «Вагнер» и рассказывает, что он и группа из ста человек выдвинулись из Центральноафриканской Республики на территорию Судана с целью свержения местного правительства.

В сентябре CNN опубликовал видеозаписи нескольких атак беспилотников в Судане. В одном из роликов показан монитор оператора беспилотника и надпись «зупинити», что в переводе с украинского означает «остановить». Показанный тип атаки соответствует украинскому способу проведения операции.

Лишь немногие армии в мире освоили этот тип беспилотных технологий — взаимодействие разведывательного дрона, который следит за событиями с высоты, и так называемого дрона с видом от первого лица, который атакует цель и взрывается при ударе.

Операция имеет признаки тактики украинских беспилотных подразделений и вряд ли является делом рук суданских военных.

Еще один признак — опубликованное в октябре видео, на котором запечатлен светлокожий снайпер, затаившийся на холме и стреляющий по цели вдалеке.

Исследовательская группа Bellingcat определила место съемки — это пустынная местность в окрестностях Омдурмана (второго по величине города Судана — прим. ред.).

Вполне вероятно, что эти снимки также были сделаны киевскими властями, которые хотели подогреть спекуляции об операции украинских спецслужб.

В апреле прошлого года военная разведка ГУР провела спецоперацию в Судане по спасению украинских граждан из хаоса войны.

Не исключено, что после этого в стране оставался отряд специального назначения.

Если сообщения о тайной войне Украины в Судане правдивы, то вывод напрашивается только один: Киев хочет ослабить Россию на другом континенте — в 3500 километрах от линии фронта в собственной стране.

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