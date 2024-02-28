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В Национальном аэропорту назвали самые популярные направления, куда летают белорусы

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  • 28.02.2024, 13:28
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В Национальном аэропорту назвали самые популярные направления, куда летают белорусы

По 12 рейсов в день.

Наиболее востребованные и загруженные регулярные направления из Национального аэропорта Минск — Москва, Санкт-Петербург, Дубай и Стамбул, рассказал БелТА генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко.

— Наиболее востребованными и загруженными регулярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Дубай и Стамбул. По этим направлениям выполняется наибольшее количество рейсов: в Москву 12 ежедневных рейсов, в Санкт-Петербург — 4 ежедневных, в Дубай — 17 еженедельных рейсов, в Стамбул — до 14 еженедельных рейсов, — сообщил Вячеслав Хоронеко.

По его словам, самыми популярными чартерными направлениями у белорусов считаются Турция и Египет: в 2023 году по этим направлениям перевезено более 360 тысяч пассажиров.

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