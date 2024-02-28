«Такого еще не было»: в армии РФ в Украине произошел крупный сбой 2 28.02.2024, 15:54

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Военный эксперт раскрыл подробности.

Число российских войск в Украине на протяжении прошедших 2 лет неустанно росло даже с учетом огромных потерь, однако в феврале механизм впервые дал сбой.

По состоянию на начало февраля группировка ВС РФ в Украине составляла более 470 тысяч человек. По состоянию на конец февраля эта численность снизилась до почти 466 тысяч.

Падение численности российских солдат является важным маркером: впервые за долгое время число российских военных в Украине упало, а не выросло.

Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко.

Он отмечает, что ключевая мысль расчетов заключается в том, что число российских войск в Украине на протяжении прошедших двух лет неустанно росло даже с учетом огромных потерь. Практически каждый месяц оно не уменьшалось, а увеличивалось на +5, +10, +20 тысяч.

Количество российских солдат росло за счет не только стабильной компенсации потерь, но и дополнительной отправки людского ресурса в зону боевых действий.

За долгое же время в численном выражении это первый случай такого сокращения, отмечает эксперт.

«Также отмечается в течение месяца сокращение механизированной компоненты, особенно ББМ и ствольной артиллерии. За месяц количество ББМ у РОВ сократилось на 200 единиц, а арт-систем почти на 600 стволов! Отмечу, это все происходит как при работающем ВПК и постоянных поставках техники, так и мобилизационных процессах, оперативно решающих вопрос с людскими потерями», - пишет Коваленко.

По его словам, некоторые механизмы в этой отлаженной системе компенсации потерь и наращивания потенциала стали давать сбой, и февраль 2024-го станет первым за долгое время месяцем, который командование РОВ закроет по ряду показателей в «минусе».