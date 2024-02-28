СМИ: Кремль готовится к большим неприятностям 2 28.02.2024, 16:08

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Один из «друзей» больше не хочет помогать России.

После введения санкций за нападение на Украину ни одна страна не поддержала Россию так активно, как Китай, который заявил, что его поддержка «не будет иметь границ». Однако, похоже, пределы этой поддержки уже наступили. Прошло 2 года, а действие санкций продолжает нарастать и оказывать серьезное давление на российскую экономику, сообщают аналитики международного аналитического центра Вудро Вильсона, Вашингтон.

Только в феврале некоторые из крупнейших банков Китая полностью прекратили вести дела с Россией. 7 февраля Chouzhou, главный китайский банк, содействовавший российскому импорту, прекратил вести дела с РФ. К 21 февраля три из четырех крупнейших банков Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China прекратили вести дела с российскими организациями, попавшими под санкции.

Вероятно, их примеру последуют и другие финансовые учреждения, поскольку 24 февраля 2024 года были объявлены новые санкции ЕС в отношении китайских компаний, помогающих России обходить санкции.

Стратегическое партнерство Китая с Россией «без границ» помогло Путину пережить самые тяжелые месяцы, но во вторую годовщину конфликта риторические обязательства Си Цзиньпина, похоже, пошли вразрез с более важными национальными интересами. В результате ставка России на то, что Китай заменит Запад в качестве экономического партнера и спасет ее от санкций, выглядит все менее оправданной.

Более того, на российской экономике начинают сказываться и последствия вторичных санкций. С начала 2024 года банки Турции разорвали почти все финансовые связи с Россией. ОАЭ (недавно присоединившиеся к БРИКС) также начали уходить с российского рынка. Кипр, некогда бывший убежищем для богатых россиян, объявил, что начнет сотрудничать со специалистами по финансовым преступлениям из ФБР для борьбы с уклонением от санкций.

Даже Индия, которая была крупным импортером дешевой российской нефти с начала конфликта, теперь начала сокращать закупки из-за растущей стоимости. В январе 2024 года импорт снизился на 35% по сравнению с пиком 2023 года.

Начиная с декабря 2023 года Соединенные Штаты и ЕС начали принимать агрессивные меры против нероссийских компаний, помогающих обходить санкции и предоставляющих Москве доступ к технологиям и материалам, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

Последние санкции ЕС, введенные после смерти Навального, также носят глобальный характер и направлены против компаний в таких странах, как Сербия, Таиланд, Казахстан и Шри-Ланка.

Есть и другие потенциальные признаки того, что Кремль готовится к неприятностям: отзыв лицензии у QIWI Bank, организации, предоставляющей платежные и финансовые услуги в России и странах СНГ. По заявлениям российского правительства, этот шаг, по-видимому, является попыткой предотвратить утечку денег из страны.

Согласно оценкам, крах банка QIWI обошелся россиянам в сумму до 4 миллиардов рублей.

Эти шаги свидетельствуют о разрыве между внешней демонстрацией Кремлем уверенности, вызванной сочетанием недавних, пусть и незначительных побед на поле боя и политического хаоса в США, и скрытым чувством неуверенности. Возрождающаяся обеспокоенность состоянием российской экономики ввиду символической годовщины начала конфликта и президентских выборов в середине марта может объяснить недавний всплеск внутренних репрессий и расходов.

Вопреки мнению скептиков, санкции против России работают. Время и твердое давление должны оказать еще большее влияние на российскую экономику.