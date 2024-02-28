Налоговая анонсировала проблемы для белорусских блогеров 3 28.02.2024, 17:00

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Их пообещали взять на отдельный контроль.

Инспекция Министерства по налогам и сборам пообещала взять «на отдельный контроль» белорусских блогеров. В управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску признали, что до 2024 года они не выделяли блогеров, бизнес-тренеров, бизнесменов в сфере майнинга и обращения криптовалют в качестве «отдельных направлений для контроля», но пообещали эту практику изменить.

По словам инспекции по налогам и сборам, случаи, когда блогеры якобы скрывают свои реальные доходы, участились. МНС призвало перестать делать «детские ошибки, которые дорого обходятся».

«В тему майнинга и оборота криптовалют налоговые органы уже вникли и успешно выявляют нарушителей, а вот в других, на первый взгляд безобидных, онлайн-сферах мы пока не спешим, а обстоятельно изучаем все аспекты и сопутствующие риски», — сообщил телеграм-канал управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

В ведомстве считают, что якобы высокая рентабельность и анонимность бизнеса в онлайн-сфере сопряжена с рисками как для клиентов и доходов бюджета, так и для самих владельцев онлайн-бизнеса, и привели несколько наглядных примеров.

«Один блогер, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, просто «забыл о своих доходах в РФ», в результате чего ему пришлось доплатить порядка 200 000 рублей налога. Другой блогер, осуществляющий свою деятельность в качестве физического лица, «забыл» подать декларацию о доходах, и это стоило ему 53 000 рублей налога и пени.

Благо еще то, что наши коллеги работали с ними в «лайтовом режиме», направив уведомления с предложением о добровольном исполнении налогового обязательства в порядке статьи 73 Налогового кодекса РБ», — рассказали в ведомстве.

Инспекция пообещала, что не пожалеет «внимания, времени и компетенций» для тех, кто считает уплату налогов «анахронизмом».