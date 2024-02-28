закрыть
28 февраля 2024, среда, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Налоговая анонсировала проблемы для белорусских блогеров

3
  • 28.02.2024, 17:00
  • 1,218
Налоговая анонсировала проблемы для белорусских блогеров

Их пообещали взять на отдельный контроль.

Инспекция Министерства по налогам и сборам пообещала взять «на отдельный контроль» белорусских блогеров. В управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску признали, что до 2024 года они не выделяли блогеров, бизнес-тренеров, бизнесменов в сфере майнинга и обращения криптовалют в качестве «отдельных направлений для контроля», но пообещали эту практику изменить.

По словам инспекции по налогам и сборам, случаи, когда блогеры якобы скрывают свои реальные доходы, участились. МНС призвало перестать делать «детские ошибки, которые дорого обходятся».

«В тему майнинга и оборота криптовалют налоговые органы уже вникли и успешно выявляют нарушителей, а вот в других, на первый взгляд безобидных, онлайн-сферах мы пока не спешим, а обстоятельно изучаем все аспекты и сопутствующие риски», — сообщил телеграм-канал управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

В ведомстве считают, что якобы высокая рентабельность и анонимность бизнеса в онлайн-сфере сопряжена с рисками как для клиентов и доходов бюджета, так и для самих владельцев онлайн-бизнеса, и привели несколько наглядных примеров.

«Один блогер, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, просто «забыл о своих доходах в РФ», в результате чего ему пришлось доплатить порядка 200 000 рублей налога. Другой блогер, осуществляющий свою деятельность в качестве физического лица, «забыл» подать декларацию о доходах, и это стоило ему 53 000 рублей налога и пени.

Благо еще то, что наши коллеги работали с ними в «лайтовом режиме», направив уведомления с предложением о добровольном исполнении налогового обязательства в порядке статьи 73 Налогового кодекса РБ», — рассказали в ведомстве.

Инспекция пообещала, что не пожалеет «внимания, времени и компетенций» для тех, кто считает уплату налогов «анахронизмом».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин