В РФ пропагандист начал материться в прямом эфире 9 28.02.2024, 17:35

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Ему не понравились «заумные» формулировки.

Российский пропагандист Сергей Киньябаев, являющийся доверенным лицом так называемого «кандидата в президенты» от коммунистов Николая Харитонова, опозорился в прямом эфире федерального канала.

Во время своего выступления на дебатах, посвященных «культурному коду» граждан РФ, этот пропагандист возмутился слишком «заумным» формулировкам.

По его словам, интеллектуальных уровень россиян настолько низок, что они даже не поймут, о чем идет речь.

«Прежде, чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям тематики. Какие-то заумные формулировки. У нас тут не научный симпозиум, а обсуждение, как сказать, насущных проблем. Вот, культурный код. Какой, бл*, нах*й, культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеют об этом определении», — посетовал российский дебатер.