закрыть
28 февраля 2024, среда, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В РФ пропагандист начал материться в прямом эфире

9
  • 28.02.2024, 17:35
  • 8,746
В РФ пропагандист начал материться в прямом эфире

Ему не понравились «заумные» формулировки.

Российский пропагандист Сергей Киньябаев, являющийся доверенным лицом так называемого «кандидата в президенты» от коммунистов Николая Харитонова, опозорился в прямом эфире федерального канала.

Во время своего выступления на дебатах, посвященных «культурному коду» граждан РФ, этот пропагандист возмутился слишком «заумным» формулировкам.

По его словам, интеллектуальных уровень россиян настолько низок, что они даже не поймут, о чем идет речь.

«Прежде, чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям тематики. Какие-то заумные формулировки. У нас тут не научный симпозиум, а обсуждение, как сказать, насущных проблем. Вот, культурный код. Какой, бл*, нах*й, культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеют об этом определении», — посетовал российский дебатер.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин