Всплыло последствие от поручения Лукашенко закупать для госструктур Geely 2 28.02.2024, 18:15

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Это ударило и по карманам налогоплательщиков.

Пожалуй, самый популярный среди белорусских чиновников автомобиль Geely примерно за год вырос в цене более чем на четверть. «Зеркало» посмотрело, сколько госструктуры тратят на закупку легковых машин, и сравнило их стоимость с ценниками годовой давности.

В двадцатых числах февраля этого года Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Брестского района закупил для одной из организаций системы образования автомобиль Geely EMGRAND за 57,6 тысячи рублей. Поставщиком выступит официальный дилер производителя этих авто «БелАВТОномия». Ровно по такой же цене компания предлагает эту модель в розницу.

Примерно в это же время для Крынковского сельсовета Лиозненского района приобрели аналогичную машину по той же цене.

Скромнее запросы у Белыничского лесхоза. Он разместил заявку на покупку авто примерной стоимостью чуть более 36 тысяч рублей. В этом случае также не указана конкретная модель закупаемого автомобиля.

Примечательно, что еще в декабре прошлого года Горецкий районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций закупил легковушку Geely за 49,2 тысячи рублей. Поставщиком был официальный дилерский центр «Могилевмоторс».

За такую же цену покупала десять таких автомобилей Витебская городская центральная поликлиника в конце октября прошлого года. В этом случае поставщиком выступал другой дилер производителя — «ДжиМоторс».

Если заглянуть чуть глубже в историю закупок, можно увидеть, что в декабре 2022 года Стародорожская центральная райбольница приобрела точно такой автомобиль напрямую на заводе по цене 45,2 тысячи рублей.

По такой же цене этот автомобиль закупали госструктуры в феврале прошлого года. Во всех случаях закупки оплачивались из бюджета.

Выходит, что за год цена этой модели авто для налогоплательщиков выросла на 27,4%.

Напомним, в июне прошлого года диктатор Лукашенко подписал указ, который предписывает государственным органам и организациям закупать в качестве служебных и специальных легковых автомобилей машины производства «Белджи».

Между тем его Управделами продолжает закупать дорогие люксовые авто, произведенные в «недружественных» странах.