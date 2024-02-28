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Вышел на свободу политзаключенный, который первым получил приговор после выборов 2020 года

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  • 28.02.2024, 19:27
  • 3,478
Вышел на свободу политзаключенный, который первым получил приговор после выборов 2020 года
Павел Песков

Павел Песков полностью отбыл срок.

Освободился из колонии Павел Песков — первый белорус, получивший политический приговор за события после выборов 2020 года, сообщает «Вясна».

Павла Пескова обвинили в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, связанным с применением насилия (ч. 2 ст. 363 УК) на акции 19 июня 2020 года в Молодечно, на которой омоновец достал пистолет. 29 сентября 2020 года ему присудили 3 года и 3 месяца колонии.

Позже Пескова приговорили к еще одному году заключения за «злостное неповиновение требованиям администрации колонии».

Стало известно, что Павел полностью отбыл срок и вышел на свободу.

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