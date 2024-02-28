CNN: Пентагон рассматривает возможность использования $4 млрд для помощи Украине 6 28.02.2024, 20:46

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Пентагон взвешивает, стоит ли использовать последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки военных усилий Украины, даже без гарантий того, что эти средства будут компенсированы Конгрессом.

Об этом сообщает CNN.

У Министерства обороны по-прежнему есть около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины, что позволяет Пентагону использовать свои собственные запасы для отправки военной техники в Киев.

Но Пентагон ранее не хотел тратить любые оставшиеся деньги без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом с помощью запроса администрации на дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов, поскольку изъятие из запасов Министерства обороны без плана пополнения этого оборудования может повлиять на военную готовность США.

Но поскольку Украина все больше отчаянно нуждается в военной помощи США, а в Палате представителей отказываются проводить голосование по вопросу о предоставлении нового финансирования, высокопоставленные чиновники Министерства обороны обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть этой помощи из оставшихся 4 миллиардов долларов на помощь Украине в борьбе с Россией.

Никаких решений пока не принято, но разговоры об этом варианте и других потенциальных планах Б становятся все более актуальными в течение последних нескольких недель, поскольку ситуация на поле боя в Украине становится все более тяжелой.