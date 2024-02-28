Совет ЕС окончательно одобрил помощь Украине на 50 млрд евро 28.02.2024, 21:15

Помощь будет предоставляться до 2027 года.

Совет Европейского союза одобрил начало программы Ukraine Facility, в рамках которой Украине пообещали предоставить 50 млрд евро до 2027 года.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

«Благодарен партнерам из ЕС за важное решение о поддержке Украины. Благодаря дальнейшей активной работе правительства Украины и представителей Европейской комиссии в рамках программы, Украина будет уверенно приближаться к своему европейскому будущему», - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как напомнили в Минфине, недавно Европарламент поддержал решение насчет Ukraine Facility. Но для того, чтобы программа вступила в силу, ее должен был одобрить Совет ЕС, что и произошло сегодня.