Лидер республиканцев в Сенате уйдет в отставку после исторического срока на посту 28.02.2024, 21:37

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Митч МакКоннелл

Митч Макконнелл был большим другом Украины.

Митч Макконнелл, который стал самым долгим в истории лидером Сената Соединенных Штатов Америки, решил уйти в отставку.

Об этом сообщает AP.

Макконнелл заявил, что в ноябре этого года уйдет с поста лидера республиканцев в Сенате.

Республиканец, которому на прошлой неделе исполнилось 82 года, должен был объявить о своем решении в среду в кулуарах Сената.

«Один из самых недооцененных жизненных талантов — знать, когда пришло время переходить к следующей главе жизни... Поэтому я стою перед вами сегодня... чтобы сказать, что это будет мой последний срок на посту лидера республиканцев в Сенате», - сказал он.

Заметим, что Макконнелл был большим другом Украины, и неоднократно лоббировал интересы украинского государства. Кроме этого республиканец выступал за предоставление пакета помощи для Украины.