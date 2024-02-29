закрыть
29 февраля 2024, четверг, 5:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США поддерживают суверенитет Молдовы и следят за ситуацией в Приднестровье

  • 29.02.2024, 5:00
США поддерживают суверенитет Молдовы и следят за ситуацией в Приднестровье

Спикер Госдепа выступил с заявлением.

Государственный департамент США заявил, что Вашингтон твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы и внимательно следит за ситуацией в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллера во время брифинга.

Спикер подчеркнул, что США наблюдают за Приднестровьем и действиями РФ, которая играет все более агрессивную и дестабилизирующую роль в Европе.

«Мы твердо поддерживаем Молдову, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ», — добавил он.

28 февраля депутаты непризнанного Приднестровья обратились в Совет Федерации и Госдуму страны-агрессора России с просьбой о «защите» региона якобы из-за «давления Молдовы». Пресс-служба министерства иностранных дел России заявила, что РФ «внимательно» рассматривает просьбу непризнанного Приднестровья.

Представитель правительства Молдовы Даниэль Водэ сказал, что Молдова не ожидает эскалации и дестабилизации в Приднестровском регионе после так называемого съезда.

После этого Россия заявила, что «внимательно» рассматривает просьбы непризнанного Приднестровья.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин