США поддерживают суверенитет Молдовы и следят за ситуацией в Приднестровье
- 29.02.2024, 5:00
Спикер Госдепа выступил с заявлением.
Государственный департамент США заявил, что Вашингтон твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы и внимательно следит за ситуацией в непризнанном Приднестровье.
Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллера во время брифинга.
Спикер подчеркнул, что США наблюдают за Приднестровьем и действиями РФ, которая играет все более агрессивную и дестабилизирующую роль в Европе.
«Мы твердо поддерживаем Молдову, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ», — добавил он.
28 февраля депутаты непризнанного Приднестровья обратились в Совет Федерации и Госдуму страны-агрессора России с просьбой о «защите» региона якобы из-за «давления Молдовы». Пресс-служба министерства иностранных дел России заявила, что РФ «внимательно» рассматривает просьбу непризнанного Приднестровья.
Представитель правительства Молдовы Даниэль Водэ сказал, что Молдова не ожидает эскалации и дестабилизации в Приднестровском регионе после так называемого съезда.
После этого Россия заявила, что «внимательно» рассматривает просьбы непризнанного Приднестровья.