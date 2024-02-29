США поддерживают суверенитет Молдовы и следят за ситуацией в Приднестровье 29.02.2024, 5:00

Спикер Госдепа выступил с заявлением.

Государственный департамент США заявил, что Вашингтон твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы и внимательно следит за ситуацией в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллера во время брифинга.

Спикер подчеркнул, что США наблюдают за Приднестровьем и действиями РФ, которая играет все более агрессивную и дестабилизирующую роль в Европе.

«Мы твердо поддерживаем Молдову, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ», — добавил он.

28 февраля депутаты непризнанного Приднестровья обратились в Совет Федерации и Госдуму страны-агрессора России с просьбой о «защите» региона якобы из-за «давления Молдовы». Пресс-служба министерства иностранных дел России заявила, что РФ «внимательно» рассматривает просьбу непризнанного Приднестровья.

Представитель правительства Молдовы Даниэль Водэ сказал, что Молдова не ожидает эскалации и дестабилизации в Приднестровском регионе после так называемого съезда.

После этого Россия заявила, что «внимательно» рассматривает просьбы непризнанного Приднестровья.