Россия подбила корабль Турции в порту Херсона

Россия подбила корабль Турции в порту Херсона3
- 29.02.2024, 8:29
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Судно получило удар двумя ракетами в правый борт.
Российские войска нанесли ракетные удары по порту Херсона, в ходе которых получил повреждения в правый борт сухогруз KURUOGLU-3.
Об этом сообщает издание Deniz İscileri.
«Судно, которое пришвартовалось в порту для вывоза 2800 тонн насыпного груза азотного удобрения – сыпучего карбамида – и стояло на мели в течение двух лет из-за войны, было поражено двумя ракетами с правого борта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за минной угрозы в Черном море турецкое судно стоит на мели в Херсонском порту с 22 февраля 2022 года.
Турецкая организация сообщает, что информации о том, сколько членов экипажа находилось на борту и в каком они состоянии, нет.