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Россия подбила корабль Турции в порту Херсона

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  • 29.02.2024, 8:29
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Россия подбила корабль Турции в порту Херсона

Судно получило удар двумя ракетами в правый борт.

Российские войска нанесли ракетные удары по порту Херсона, в ходе которых получил повреждения в правый борт сухогруз KURUOGLU-3.

Об этом сообщает издание Deniz İscileri.

«Судно, которое пришвартовалось в порту для вывоза 2800 тонн насыпного груза азотного удобрения – сыпучего карбамида – и стояло на мели в течение двух лет из-за войны, было поражено двумя ракетами с правого борта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за минной угрозы в Черном море турецкое судно стоит на мели в Херсонском порту с 22 февраля 2022 года.

Турецкая организация сообщает, что информации о том, сколько членов экипажа находилось на борту и в каком они состоянии, нет.

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