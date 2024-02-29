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«Россию захватили предатели»: Z-военкор пошел против Путина

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  • 29.02.2024, 8:40
  • 7,130
«Россию захватили предатели»: Z-военкор пошел против Путина

И пообещал масштабный компромат на главу Кремля.

В российской армии назревает крупный скандал, связанный с признаниями Z-военкора Егора Гузенко.

Российский военный обвинил высший командный состав ВС РФ в предательстве, а также публично заявил, что не будет голосовать за Путина на выборах президента РФ, передает dialog.ua.

«В самом начале «СВО» я сбежал из под ареста и сейчас до сих пор нахожусь в розыске… Я с самого начала войны на Донбассе (14-15) отстаиваю интересы нашей родины, а государство отнеслось ко мне по-скотски. Два года бегаю по фронту как дурак… Ни за Путина, ни за тех, кто рядом с ним. Все их речи это ложь», - написал Гузенко.

В своем Telegram-канале он признался, что находится в общероссийском розыске, при этом ни Путин, ни российские власти никак не реагируют на его просьбы.

Еще до начала полномасштабной войны власти РФ завели на него сразу несколько уголовных дел и арестовали.

Гузенко смог сбежать из тюрьмы и до сих пор находится в розыске, однако российские власти не намерены амнистировать его.

Гузенко настолько тяжело переживает преследование российских властей, что обещает рассказать всю правду об армии РФ и покончить жизнь самоубийством, как его боевой товарищ Морозов по кличке «Мурз».

Он также процитировал слова погибшего Пригожина о том, что руководство Россией захватили предатели.

Гузенко угрожает Путину, что будет портить ему рейтинги перед «выборами», если с него не снимут обвинения.

«Я устрою всем им такую предвыборную кампанию, о которой они даже не представляют. Я просто вывалю всю правду. Хватит, я устал, шутки кончились, теперь по-взрослому… С экранов они дают красивую картинку, а на деле они очень бояться вылететь из своих кресел», - написал Z-военкор.

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