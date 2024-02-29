Суд Иллинойса постановил исключить Трампа из избирательных бюллетеней 8 29.02.2024, 8:46

3,104

Дональд Трамп

Ранее бывшего президента отстранили от участия в выборах в штате Мэн и Колорадо.

Суд штата Иллинойс постановил исключить Дональда Трампа из избирательных бюллетеней, сообщает Reuters. Это уже третье подобное решение, принятое в США. Ранее бывшего президента отстранили от участия в выборах в штате Мэн и Колорадо.

Как и с предыдущих случаях, реализация постановления суда отложена в ожидании апелляции Трампа, а также решения Верховного суда США, который рассматривает отстранение бывшего президента в Колорадо.

Основанием для отстранения Трампа стала 14-я поправка к Конституции, которая запрещает занимать государственные посты должностными лицам, давшим присягу и участвовавшим в мятеже. Речь идет о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

За несколько часов до решения, вынесенного в Иллинойсе, Верховный суд США согласился рассмотреть иск Трампа по вопросу об иммунитете от судебного преследования.

Адвокаты Трампа настаивают на том, что на момент событий 6 января 2021 года Дональд Трамп еще оставался президентом, а значит обладал иммунитетом, и его нельзя привлекать к ответственности в суде в рамках дела о штурме Капитолия. Иск будет рассмотрен в конце апреля.