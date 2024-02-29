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Банки подготовили масштабные изменения для белорусов в марте

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  • 29.02.2024, 9:05
Банки подготовили масштабные изменения для белорусов в марте

В том числе и по хранению валюты на счетах.

Банки объявили, что вводят в марте изменения для своих клиентов, сообщает zerkalo.io.

К примеру, «Альфа-Банк» будет взимать плату за хранение долларов и евро на счетах. Некоторые финучреждения повысят размер комиссии за отдельные услуги.

«Белгазпромбанк» с 4 марта внесет изменения по комиссии за некоторые операции для клиентов-физлиц. Так, финучреждение перестанет брать вознаграждение за выдачу справок об отсутствии задолженности по кредитам. Также банк возобновит международные переводы со счета физлица и переводы без открытия счета по поручению в долларах, а еще уменьшит минимальную сумму по ним в евро — до 5000.

С 18 марта «Белгазпромбанк» повысит комиссию за прием, пересчет наличных при платежах в кассах банка в пользу производителей услуг — до 4 рублей. «При совершении аналогичных платежей в банкоматах, инфокиосках и дистанционных каналах обслуживания банка операция осуществляется без взимания вознаграждений», — уточняет финучреждение.

Комиссия за прием, пересчет наличных от физлиц с последующим переводом на счета юрлиц, ИП, которые открыты в «Белгазпромбанке», с 18 марта будут составлять 0,2% от суммы (минимум — 4 рубля).

«Сбер Банк» с 1 марта введет изменения по сроку заказа наличных в кассах, сроку действия договора банковского обслуживания, а также внесет корректировки в порядок оказания информационной платежной услуги «оповещение об операциях». В подробностях новшеств банк предлагает разобраться клиентам самостоятельно.

«Сбер Банк» с 1 марта перестанет отправлять уведомления (СМС, push, электронные письма) по операциям, которые совершены в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Это затронет пользователей услуги «Оповещение об операциях».

«Белинвестбанк» с 1 марта пропишет подробности по ежемесячной абонплате за обслуживание по пакету услуг «Семейка». Абонплата составит 25 рублей в месяц.

«Альфа Банк» c 1 марта увеличит минимальный размер платы за регистрацию сделок с ценными бумагами с участием резидентов Беларуси с 60 до 80 рублей. «Введен тариф за прием на хранение / снятие с хранения каждого выпуска (части выпуска) ценных бумаг эмитента в размере 5 рублей», — сообщает финучреждение.

«РРБ-Банк» с 1 марта повысит стоимость индивидуального банковского сейфа (ячейки) для закрытого хранения — до 40 рублей в месяц. «Сейчас стоимость аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки) составляет 20 рублей в месяц, — пояснили в контакт-центре финучреждения. — Дополнительно взимается залоговая стоимость за ключ, которая определяется решением руководителя Банка и составляет эквивалент в белорусских рублях, равный 70 долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату заключения настоящего договора.

«Цептер Банк» с 1 марта запустит акцию для юрлиц и ИП по переводам в российских рублях в РФ. Она предполагает, что комиссия за такое отправление будет составлять 1 рубль. Акция будет действовать, как планируется, до конца мая. Но есть ограничения.

Напомним, ранее «Альфа-Банк» объявил, что с 1 марта будет взимать плату за хранение долларов и евро на счетах, если их сумма превышает эквивалентно 160 тысяч рублей. Изначально платную услугу собирались ввести с 1 февраля.

В финучреждении пояснили такое решение тем, «что в нашей экономике происходит дедолларизация, и юридические лица чаще выбирают белорусский рубль/российский рубль/юани в качестве валюты для кредитования». Из-за этого растет процент, который каждый банк переводит в фонд обязательных резервов от своих валютных остатков в евро и долларах. И, как следствие, банки вынуждены снижать объем валюты на счетах.

Напомним, ранее комиссию за обслуживание валютных счетов вводили в том числе «БНБ-Банк», «Приорбанк».

Тем временем Нацбанк озвучил расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые будут действовать в марте. Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь — на недвижимость. Регулятор решил оставить РВСР на март на нынешнем уровне. Напомним, этот показатель повышали последние три месяца подряд.

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