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«Зашел не в ту дверь»: певец Саша Немо рассказал, почему его убрали с афиш

  • 29.02.2024, 9:15
«Зашел не в ту дверь»: певец Саша Немо рассказал, почему его убрали с афиш

Артист добавил в сообщение хэштеги #беларусь и #2020.

«Рано или поздно, у каждого артиста проходит фаза популярности и активной творческой деятельности. Но, это тогда, когда он выработал свой ресурс. В моем случае — «зашел не в ту дверь» или завели…» — написал в инстаграме певец Саша Немо. И задался философским вопросом: «Перекур или меня смыло с афиш навсегда?»

Артист добавил, что прошло время, когда ему было больно и обидно. Саша Немо надеется, что еще когда-нибудь вернется. А сейчас его полностью все вокруг устраивает.

— Я выключил любые новости из любых источников года два назад и у меня появился реальный шанс оценить обстановку без мнения извне… Там большая и очень жесткая информационная война, к сожалению. Такое время. Поэтому я оцениваю реальные события исключительно из окружающей меня среды и людей. Меня более чем это устраивает. Надеюсь мне не нужно будет объяснять и разжёвывать то, что я написал выше! Берегите себя и имейте свои мозги и голову на плечах, штобы не было як тады! Я вас всех очень люблю.

Среди прочих, певец добавил хэштеги #беларусь #2020 #вывод.

Довольно грустными получились и его сториз, несмотря на то, что на видео Саша Немо улыбается. Артист рассказал, как вчера забыл сумку в самолете, и потом обходным путем возвращался за ней.

— Девочки, прибиравшие салон, меня узнали: «Вы певец из телевизора». Я говорю: «Я уже не из телевизора, меня оттуда выгнали».

На вопрос, почему, певец ответил: «Потому, что я плохо себя вел». На это девушки сказали, что разрешают артисту вернуться в телевизор.

В августе 2020-го Саша Немо сообщал, что его задерживали. Тогда он написал: «Подробностей не будет… жестко, одним словом… личные вещи, ключи от квартиры, паспорт я до сих пор не могу забрать, хотя было две попытки».

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