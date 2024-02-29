Германия детально расписала план нападения России на НАТО 18 29.02.2024, 9:50

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Он состоит из четырех этапов.

Правительство Германии подготовило план возможного нападения России на страну, которое будет состоять из четырех этапов, пишет Bild со ссылкой на 13-страничный документ, озаглавленный «Анализ рисков для гражданской обороны».

Ожидается, что на первом этапе Россия запустит кампанию дезинформации в СМИ и соцсетях, чтобы добиться «раскола среди населения, дестабилизации общества и подрыва доверия к свободной демократии». Этот процесс будет сопровождаться кибератаками на электростанции, плотины и другие важные объекты. Из-за секретности операций отдельные действия будет трудно однозначно приписать России, говорится в документе.

На втором этапе Россия сконцентрирует войска у границ НАТО, а страны альянса в ответ на это усилят приграничный контингент. Число кибератак и диверсий вырастет, чтобы задержать передвижение армий НАТО. Также Россия попытается вывести из строя космические спутники. Не исключены атаки на атомные реакторы, химические предприятия и гидротехнические сооружения в Германии.

В ходе третьего этапа Россия начнет наносить точечные удары с применением конвенционального и не конвенционального оружия. Удары придутся «по целям на территории Федеративной Республики Германии», отмечается в документе. Одновременно с этим будет уничтожено большое количество космических спутников.

На четвертом этапе конфликта российские войска прорвутся до границ Германии. Боевые действия будут вестись на территории страны, в воздухе и морском пространстве. Кроме того, война перекинется на космос, в котором впервые будет происходить «конфликт глобального масштаба».

Если Россия атакует Германию, это станет «фундаментальным изменением ситуации в области безопасности для всей Европы», подчеркивается в документе. По мнению авторов доклада, описанный план нападения «является правдоподобным сценарием».

До этого Министерство обороны Германии в одном из секретных докладов допустило, что Россия может напасть на восточный фланг НАТО летом 2025 года. Перед этим, как предполагает Бундесвер, Москва объявит очередную волну мобилизации и призовет в армию еще 200 тыс. человек. Затем Россия организует «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад, после чего возможно прямое столкновение сил Североатлантического альянса с российской армией.