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Германия детально расписала план нападения России на НАТО

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  • 29.02.2024, 9:50
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Германия детально расписала план нападения России на НАТО

Он состоит из четырех этапов.

Правительство Германии подготовило план возможного нападения России на страну, которое будет состоять из четырех этапов, пишет Bild со ссылкой на 13-страничный документ, озаглавленный «Анализ рисков для гражданской обороны».

Ожидается, что на первом этапе Россия запустит кампанию дезинформации в СМИ и соцсетях, чтобы добиться «раскола среди населения, дестабилизации общества и подрыва доверия к свободной демократии». Этот процесс будет сопровождаться кибератаками на электростанции, плотины и другие важные объекты. Из-за секретности операций отдельные действия будет трудно однозначно приписать России, говорится в документе.

На втором этапе Россия сконцентрирует войска у границ НАТО, а страны альянса в ответ на это усилят приграничный контингент. Число кибератак и диверсий вырастет, чтобы задержать передвижение армий НАТО. Также Россия попытается вывести из строя космические спутники. Не исключены атаки на атомные реакторы, химические предприятия и гидротехнические сооружения в Германии.

В ходе третьего этапа Россия начнет наносить точечные удары с применением конвенционального и не конвенционального оружия. Удары придутся «по целям на территории Федеративной Республики Германии», отмечается в документе. Одновременно с этим будет уничтожено большое количество космических спутников.

На четвертом этапе конфликта российские войска прорвутся до границ Германии. Боевые действия будут вестись на территории страны, в воздухе и морском пространстве. Кроме того, война перекинется на космос, в котором впервые будет происходить «конфликт глобального масштаба».

Если Россия атакует Германию, это станет «фундаментальным изменением ситуации в области безопасности для всей Европы», подчеркивается в документе. По мнению авторов доклада, описанный план нападения «является правдоподобным сценарием».

До этого Министерство обороны Германии в одном из секретных докладов допустило, что Россия может напасть на восточный фланг НАТО летом 2025 года. Перед этим, как предполагает Бундесвер, Москва объявит очередную волну мобилизации и призовет в армию еще 200 тыс. человек. Затем Россия организует «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад, после чего возможно прямое столкновение сил Североатлантического альянса с российской армией.

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