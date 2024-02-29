Завтра Литва закроет два пункт пропуска на границе с Беларусью 4 29.02.2024, 10:59

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Фото: Reuters

Как быть дальнобойщикам?

Как сообщалось, литовское правительство приняло решение с 00:00 1 марта закрыть движение через пограничные пункты пропуска на границе с Беларусью — «Лаворишкес» («Котловка» с белорусской стороны) и «Райгардас» («Привалка»). В таможенных органах Беларуси дали пояснения, как действовать водителям-международникам, у которых эти пункты пропуска значились как место доставки грузов.

— Если указанные пункты пропуска были обозначены местом доставки товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита, их можно изменить на иные без завершения действия такой процедуры, — отметили на таможне.

Для получения разрешения на изменение места доставки перевозчику необходимо подать в письменной либо электронной форме в таможенный орган назначения заявление об изменении такого места без завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита вместе с документами, подтверждающими необходимость изменения места доставки товаров (при наличии).

При этом не требуется предъявления таможенному органу самого транспортного средства и товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита.

Напомним, с завтрашнего дня пересечь границу с Литвой можно будет только через КПП «Каменный Лог» («Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»).

По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, сегодня утром наибольшие очереди грузовиков на границах отмечаются именно в этих погранпереходах. Суммарно там ожидают выезда около тысячи грузовиков.