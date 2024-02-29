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По приказу командира: двое оккупантов заморозили в подвале дезертира

  • 29.02.2024, 11:08
  • 1,946
По приказу командира: двое оккупантов заморозили в подвале дезертира

Россиянин отказался возвращаться на фронт.

В Кировской области РФ остановили машину с двумя оккупантами и трупом в багажнике. Погибший был их сослуживцем.

Как сообщает «База», ночью 23 февраля полицейские остановили «Ладу-Гранту». Когда водитель остановился, пассажир открыл дверь и попытался убежать, но неудачно. Открыв багажник, полицейские поняли причину побега - в багажнике лежало тело мужчины. Погибшим оказался 44-летний Роман Шишкин из местного поселка Рудничный.

Во время допроса водителя Алексея С. и пассажира Игоря Г. выяснилось, что Роман служил по контракту, но недавно уехал с места дислокации и отправился домой. Командир якобы попросил Алексея и Игоря, которые тоже жили в Кировской области, вернуть беглеца в часть. Они нашли дезертира, но договориться с Романом не удалось - он отказался возвращаться на фронт.

Тогда мужчину избили и перевезли в Киров, где бросили в подвал раздетым. Иногда нападавшие заходили в подвал, чтобы снова избить Романа. Через несколько дней Шишкин умер. Игорь и Алексей попытались вывезти тело из города, на этот момент их остановили сотрудники полиции. По данным «Базы», экспертиза показала, что Роман умер от переохлаждения. Подозреваемые задержаны и арестованы.

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