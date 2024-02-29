«Стоим всю ночь, а как возвращаться будем, не знаем» 29.02.2024, 15:46

1,040

Что происходит на «Привалке» за несколько часов до закрытия движения.

С 1 марта литовская сторона в одностороннем порядке решила закрыть пункты пропуска «Райгардас» («Привалка») и «Лаворишкес» («Котловка») на границе с Беларусью. Теперь чтобы добраться из Гродно, например, в Друскининкай или польский Белосток водителям придется делать большой крюк. Для них на литовской границе останутся доступными лишь пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Да и там литовцы временно прекратили оформление пешеходов и велосипедистов.

Как это скажется на ситуации на границе? Очереди возрастут, однозначно уверены водители, стоящие в небольшой очереди перед пунктом пропуска «Привалка» днем 29 февраля. Закрытие движения сегодня главная новость для обсуждения, пишет newgrodno.by.

«Ничего хорошего в этом нет», — просто говорит мужчина из машины на литовских номерах. Он приезжал в гости к родственникам. Теперь, говорит, придется делать круг через «Бенякони», что в Вороновском районе, если вдруг соберется снова поехать. «Но три дня стоять в очереди я не хочу», — сетует он.

«Мы стоим здесь с ночи. Уже больше 12 часов. Понятно, что если станет меньше доступных пунктов пропуска, то очереди еще больше вырастут. Как будем возвращаться? Стараемся об этом еще не думать. Мы дальнобойщики, едем на работу, командировка 2 месяца. Может к этому времени еще что-то изменится», — говорят двое мужчин из еще одной легковой машины.

«Придумали ерунду какую-то. Неудобства для этого простым людям», — сетует еще один водитель из очереди.

Мужчина из Латвии рассказывает, что в Беларуси у него супруга. Как будет ездить после 1 марта пока не знает, но оптимизма по этому поводу не испытывает.

Кстати, в очереди стоят лишь одни легковушки. Привычной колейки из фур не замечено. Водители говорят, что было несколько грузовиков, которые тут же заехали в пункт пропуска. А где остальные? Возможно, дальнобойщики загодя перестроили маршруты, чтобы не рисковать и не оказаться у закрытого шлагбаума, ведь грузовой транспорт литовская сторона оформляла в последнее время очень неспешно.

В это время на подъезде к «Привалке» продолжается строительство зоны ожидания с системой электронной очереди. Работы здесь, несмотря на приостановку движения, не прекращаются. Значит, есть надежда, что все проблемы временные и рано или поздно завершаться.