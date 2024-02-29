Активы EPAM в Беларуси в 2023 году сильно сократились 2 29.02.2024, 22:04

Но по-прежнему больше, чем в США.

За прошлый год активы EPAM в Беларуси снизились на 7,4 млн долларов и составили 49,9 млн долларов. Несмотря на то, что активы компании в нашей стране сокращаются с 2021 года, по их объему белорусский бизнес среди основных локаций уступает только Украине. Об этом свидетельствуют данные из отчетности EPAM, пишет Office Life.

Сейчас самые большие активы EPAM имеет в Украине (почти 62,6 млн долларов), активы в США составляют 42,5 млн долларов, в Польше — чуть больше 15 млн долларов.

Общая стоимость активов бизнеса уроженца Беларуси Аркадия Добкина за 2023 год сократилась на 14% и составила около 235 млн долларов.

EPAM учитывает геополитические риски и нестабильность в некоторых регионах своего присутствия. При этом компания заявила о желании продолжить работу в Беларуси. Согласно данным отчета, в нашей стране в офисах EPAM сейчас трудится более 3,5 тыс. только производственных специалистов. До 2022 года в Беларуси у EPAM был самый крупный офис, в котором работали более 10 тыс. специалистов.

Исходя из данных в отчетности, EPAM хранит на счетах в белорусских банках значительные суммы — на 31 декабря 2023 года это 38,3 млн долларов. Это средства, которые используются для операционных нужд местного бизнеса. С учетом геополитических рисков компания постоянно контролирует средства на счетах в белорусских банках и, если они превышают текущие потребности, перераспределяет их на другие рынки.