Такер Карлсон назвал заявления Путина об Украине «самой большой глупостью», которую он когда-либо слышал 4 29.02.2024, 22:07

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Такер Карлсон

Также американский журналист заявил, что президент РФ «не умеет рассказывать свою собственную историю».

Аргументы президента России Владимира Путина, которыми он оправдал войну с Украиной в интервью американцу Такеру Карлсону, вызвали недоумение у самого журналиста.

«Я подумал, что это самая большая глупость, которую я когда-либо слышал. Я не понял, что это значит. Денацификация? <…> Я слушал это и думал: „Это самая глупая и неубедительная аргументация, которую ты только мог придумать“. Я сидел и слушал, как он говорит о нацистах в течение восьми минут», — заявил Карлсон в подкасте журналиста Лекса Фридмана.

По мнению Карлсона, Путин сам верит в то, что в Украине правят «нацисты», однако всерьез говорить об этом невозможно, считает журналист. «Я ненавижу все эти дискуссии, потому что они ненастоящие. Это просто ad hominem (логическая ошибка, которая заключается в том, что человек приводит аргументы не против тезисов оппонента, а против его личности. — Прим.). Это просто способ ассоциировать кого-то со злым режимом, который больше не существует», — отметил журналист.

Карлсон пояснил, что на самом деле под нацизмом подразумевается националистическое движение начала XX века в Германии. «Я сам антинацист. Но не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Это просто способ называть людей злыми. <…> Но называть их [украинцев] нацистами — это, по-моему, ребячество», — сказал журналист.

Карслсон не исключил, что Путин имел в виду националистические движения в целом, поскольку сам их боится из-за многообразия народов России.

В целом после интервью у Карлсона сложилось впечатление, что Путин «не очень хорош как пиарщик», поскольку «не умеет рассказывать свою собственную историю».

Он также предположил, что на способности Путина адекватно воспринимать реальность и формулировать свою позицию сказалась его глубокая изоляция во время пандемии коронавируса. «Он был закрыт во время COVID-19, я знаю это, и имел дело только с двумя или тремя людьми. Это делает вас странным, ведь так важно взаимодействовать с большим количеством людей, чтобы ваши взгляды подвергались сомнению. Это видно на примере лидеров, которые слишком долго находятся у власти», — отметил Карлсон.

Он напомнил, что Путин правит уже 24 года и в этом есть отрицательные стороны. «Одна из них — вы становитесь странным и автократичным, вот почему у нас есть ограничения по срокам. Очень немногие короли не сходят с ума в старости», — резюмировал Карлсон.