Появились новые кадры впечатляющего разгрома колонны российской бронетехники под Новомихайловкой 4 3.02.2024, 14:59

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Успех 72-й бригады ВСУ показали на фото и видео.

Силы обороны Украины 30 января разгромили колонну российской техники в Донецкой области. Захватчики на танках, БМП и «мотолыгах» поперли в массированное наступление на позиции украинских воинов в районе Новомихайловки, что недалеко от Марьинки.

Все российское железо украинские воины превратили в горящие «факелы», уцелевшие оккупанты спасались бегством. Кадры зрелищного разгрома захватчиков воинами 72-й отдельной механизированной бригады опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Появились новые кадры впечатляющего успеха 72-й бригады под Новомихайловкой, где была уничтожена вражеская колонна техники

Он показал зрелищные кадры разгрома российской колонны воинами 72 во время вражеского штурма в районе Новомихайловки 30 января.

На позиции украинских воинов захватчики сдвинули колонной из 11 единиц техники.

Оккупанты предусмотрительно выстроились вереницей и даже обездвижили собственный танк перед началом наступления, так что защитникам было удобнее выбивать вражеские танки, МТЛБ и БМП.

Весь процесс «демилитаризации» россиян зафиксировали дроны подразделения аэроразведки Shadow.

«Видео глазами пилота подразделения аэроразведки Shadow, которое осуществляло контроль движения вражеской техники и фиксировало огненное поражение дронов-камикадзе и ПТРК 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев», – отметил Бутусов.

Как сообщили в РУБпАК «Булава» 72 ОМБр, вражескую колонну на подступах к позициям Сил обороны украинские воины заметили около 12:50. Уже к 15:20 все 11 единиц вражеской техники, а именно 3 танка, 7 МТЛБ и 1 БМП были уничтожены.

По вражеской технике работала украинская артиллерия, расчет ПТРК и ударные FPV-дроны.

В «охоте» приняли участие бойцы «Булавы» (уничтожили 3 танка, 5 МТЛБ; 1 БМП), 2 МБ 72 ОМБр (ликвидировали 2 МТЛБ) и ПТРК бригады (1 уничтоженный МТЛБ).

«Еще одно вражеское нашествие уничтожено! Нам не привыкать жечь вражеские колонны техники, но все равно – каждый раз когда такое случается, мы счастливы как никогда!» – отметили на этот счет в 72 бригаде.