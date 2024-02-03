Названы продукты, которые значительно улучшат сон 4 3.02.2024, 21:54

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В них содержится магний и цинк.

Некоторые эксперты утверждают, что ночной перекус может решить проблему с бессонницей, пишет The Mirror. Консультанты компании Bed Kingdom акцентировали, что при этом перекусы обязательно должны быть только полезными:

- Хотя многие люди прибегают к бокалу-другому вина, чтобы расслабиться вечером, в конечном итоге это может отрицательно сказаться на качестве нашего сна, - отмечают специалисты. - Есть несколько гораздо более разумных вариантов продуктов, которые вы можете добавить в свой рацион, чтобы повысить свои шансы получить качественный сон.

Отмечается, что возглавляют этот список орехи (миндаль, фисташки, грецкие орехи и кешью). Они содержат цинк и магний, которые, как известно, борются с проблемами сна.

Тем, у кого аллергия или кому не нравятся орехи, рекомендуют выбирать в качестве перекуса перед сном киви, вишню, солодовое молоко и жирную рыбу, например, сардины и тунец.

А если не хочется есть, вам также могут помочь ромашковый чай, добавки магния или аромат лаванды в постели.

По данным The Cleveland Clinic, основной причиной бессонницы считается стресс. Это состояние также может быть связано с серьезными проблемами со здоровьем.