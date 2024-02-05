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Россиянин приехал в Беларусь с чемоданом поддельных долларов

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  • 5.02.2024, 11:16
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Россиянин приехал в Беларусь с чемоданом поддельных долларов

Что было дальше?

В одном из отделений банка в Слониме при обмене на белорусские рубли у кассира вызвали сомнение 306 банкнот по 100 долларов США. Сотрудники милиции задержали клиента, гражданина РФ, который приехал в Беларусь для приобретения легкового автомобиля, пишет nashaniva.com.

Мужчина утверждал, что денежные средства приобретал в банковских учреждениях на территории РФ и, по его мнению, они являются настоящими. 

Также у россиянина изъяты дополнительные 393 банкноты номиналом по 100 долларов США. Они были настоящими.

Судэксперты отметили высокое качество изготовления поддельных долларов США и то, что ранее такие фальшивки на территории Республики Беларусь не встречались.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 221 (изготовление или хранение или сбыт поддельных денежных знаков в особо крупном размере).

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