Стая собак «завела» автомобиль в Борисове 5.02.2024, 12:59

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Видеофакт.

Видео необычного происшествия, которое, как утверждается в описании, произошло в Борисове, разлетелось по соцсетям. В одном из дворов города стая собак ночью «завела» автомобиль. Кадры опубликовал YouTube-канал и Telegram «Типичный Борисов».

Очевидец снял ролик, где видно, как стая собак находится возле автомобиля, один пес залез под машину, после чего она начала двигаться. В описании видео сказано, что инцидент произошел на улице Серебренникова.

«Собака перегрызла провода и завела автомобиль», — говорится в подписи к кадрам.

Пользователи засомневались в том, что собаки стали бы грызть провода. «Собаки за просто так не станут грызть машину, если под ней не спряталась кошка или еще кто кого они туда загнали», «похоже на то, что это крыса под капотом погрызла провода, а не собаки. У меня так же было», — высказали мнение комментаторы в Telegram.

Мы не можем подтвердить подлинность видео, но одна из пользовательниц написала, что это ее машина, а саму ее признали виновной в ДТП, которое она не совершала: «Составили Европротокол, т.к. все подумали, что машина завелась от брелока сигнализации. Позже, в этот же день, у электрика я узнала, что все провода были изгрызены. Посмотрели камеры и увидели это»,.

При этом многие выдвинули предположение, что видео является постановочным.