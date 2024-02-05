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В Латвии заявили о завозных случаях гепатита А из Беларуси

  • 5.02.2024, 15:20
В Латвии заявили о завозных случаях гепатита А из Беларуси

Подробности.

В Латвии зарегистрированы девять случаев гепатита А за последние две недели. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболевания.

Все случаи гепатита А являются завозными. При этом шесть из них были зарегистрированы после возвращения людей из Беларуси. Остальные случаи связаны с поездками в Марокко, Египет и Занзибар.

Гепатит А — это воспалительное заболевание печени. В отличите от гепатитов В и С тип А не вызывает хронических заболеваний печени, но может сопровождаться тяжелыми симптомами и протекать с острой печеночной недостаточностью.

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