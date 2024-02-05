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В Беларуси закрыли республиканскую трассу Р2

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  • 5.02.2024, 20:49
  • 6,068
В Беларуси закрыли республиканскую трассу Р2

На 1,5 года.

В Беларуси республиканскую трассу Р2, направлением Столбцы — Ивацевичи — Кобрин, закрыли на ремонт на 1,5 года, напомнил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Движение на республиканской автомагистрали перекрыто по путепроводу через железную дорогу на 155-м километре дороги Р-2, возле деревни Нехачево, на участке Береза-Ивацевичи.

Ремонт трассы планируют вести по май 2025 года включительно.

Объезжать участок ремонтируемой автодороги белорусам предлагают по международной трассе М1.

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