В Беларуси закрыли республиканскую трассу Р2

В Беларуси закрыли республиканскую трассу Р21
- 5.02.2024, 20:49
- 6,068
На 1,5 года.
В Беларуси республиканскую трассу Р2, направлением Столбцы — Ивацевичи — Кобрин, закрыли на ремонт на 1,5 года, напомнил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.
Движение на республиканской автомагистрали перекрыто по путепроводу через железную дорогу на 155-м километре дороги Р-2, возле деревни Нехачево, на участке Береза-Ивацевичи.
Ремонт трассы планируют вести по май 2025 года включительно.
Объезжать участок ремонтируемой автодороги белорусам предлагают по международной трассе М1.