Астрономы нашли похожую на Землю планету 1 5.02.2024, 23:35

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Она может быть обитаемой.

Астрономы обнаружили Суперземлю, которая вращается вокруг красного карлика на расстоянии 137 световых лет от нас. Планета получила обозначение TOI-715b, ее радиус в 1,55 раза больше, чем у Земли. Небесное тело находится в обитаемой зоне своей звезды, сообщает Science Alert.

В системе находится еще один кандидат в экзопланеты. Он размерами с Землю и, если его существование будет подтверждено, станет самой маленькой планетой в обитаемой зоне звезды, открытой с помощью телескопа TESS.

TOI-715 – это обычный красный карлик. Его масса составляет четверть массы Солнца, а радиус – четверть радиуса нашего светила. TOI-715b находится близко к своей звезде, ей требуется всего 19 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг ее. Поскольку красный карлик существенно меньше Солнца, это означает, что TOI-715b находится в консервативной обитаемой зоне своей звезды.

Вместе с тем, обитаемая зона – достаточно грубый способ определить, существует ли на планете жидкая вода. Ее границы неясны и даже противоречивы, поскольку спектральный класс звезды, альбедо планеты, масса и даже облачность ее атмосферы могут определить, есть ли на планете жидкая вода.

Более практична концепция консервативной обитаемой зоны (КОЗ). Впервые она была предложена в 2014 году и описывает КОЗ как область вокруг звезды, где каменистая планета получает от 0,42 до 0,842 больше солнечной инсоляции, чем Земля. Любая каменистая планета, получающая такое количество энергии, находится в обитаемой зоне, независимо от расстояния.

На данный момент ученые открыли тысячи экзопланет. Одна из вещей, которые они заметили, заключается в разрыве численности планет между 1,5 и двумя радиусами Земли. Этот феномен известен как разрыв малого радиуса планеты или разрыв радиуса субНептуна (также называемый разрывом Фултона и долиной фотоиспарения). И с радиусом в 1,55 земного TOI-715b находится внутри этого разрыва.

Крайне маловероятно, что внутри этого разрыва планеты не образуются. Чтобы оказаться в промежутке, планеты изначально должны быть больше, а затем терять массу. То есть, разрыв Фултона может рассказать о том, как планеты теряют массу.

Астрономы полагают, что планеты в промежутке изначально больше, но теряют часть массы в результате фотоиспарения. Поэтому этот разрыв иногда называют долиной фотоиспарения.

«Важность радиусной долины заключается в том, что она может рассказать нам о формировании планет и эволюции после формирования, и, следовательно, планеты внутри этого разрыва имеют решающее значение для дальнейшего понимания факторов, которые формируют его», — объяснили ученые.

TOI-715b может рассказать больше о формировании экзопланет и фотоиспарении. Но для этого необходимы дальнейшие наблюдения за ней.